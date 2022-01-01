Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Білоруські товари тривалий час займали певну нішу на українських ринках. Глазуровані сирки та згущене молоко нахвалювали в чергах, а доглядова косметика, за словами продавців, якістю не відрізняється від європейського люксу, хоч коштує значно дешевше.

Після більше як двох місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після тривалого часу відтоді, як стало зрозуміло, що Білорусь допомагає вбивати українців, журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирушили на Варшавський ринок, аби дізнатися, чи досі на прилавках є білоруське та які нині ціни на товари.

За легендою ми шукаємо глазуровані сирки і бальзам для волосся. Спочатку вирушаємо на «молочку». Продавці трохи дивуються, коли ми запитуємо про білоруське, але пояснюють: сирків у наявності немає та й узагалі мало що залишилось.

А от згущене молоко «Рогачов», мабуть, не так розбирали. Воно досі красується на багатьох прилавках. Ціни, кажуть, не піднімають, адже перестали закупляти у білорусів новий товар, а все що є на прилавку, запевняють, – залишки . Проте вартість різниться. Хтось за 42 гривні віддасть, а хтось пропонує придбати за 52.

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


В одного пана вибір товарів дещо більший. Тут і шоколадки різноманітні, і зефір. Переконує, дуже смачні. Однак, слід бути обачними, товар може бути протермінований. Наприклад, шоколадка «Комунарка», терміном придатності до 6 березня, коштує 48 гривень.

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


Сирків і тут немає, але продавець відразу пропонує альтернативу:

«От є наші українські хороші сирки, можете ці взяти. Особисто мені «Ферма» більше подобається, не така нудотна, як білоруські. І їх теж розбирають», - переконує чоловік.

Із косметикою справи такі ж. Бальзам, який нібито нам потрібен, є чи не на кожній точці, а як ні – продавці відразу запропонують щось схоже і теж білоруське.

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


Але одна із продавчинь таки здивувала. Жінка почула, що ми хочемо придбати білоруський засіб і відразу почала відмовляти. Мовляв, він старий і запилений, тож продавати не буде.

Натомість жінка пропонує інші товари. Лише прикро, що попри українські літери на упаковці – товар також білоруський. Про це свідчать три перші цифри штрих-коду (481).

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


До слова, окрім косметики під власною торговою маркою «Вітекс» та торговою маркою спільного підприємства «Беліта» компанія виготовляє також соки та яблучні чипси «Фрута Віт». Зауважимо, що станом на 2018 рік в Україні було 68 магазинів компанії Vitex.

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


Закликаємо не підтримувати економіку агресорів та не купувати російські та білоруські товари.

Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари


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Теги: згущене молоко, Варшавський ринок, Луцьк, білоруські сирки, варте уваги
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