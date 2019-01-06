Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.



"Як ті пташки - прилетіли додому, наробили щасливого галасу під стінами міської ради. Гладили траву, обіймалися на радощах. Як я чекав цього моменту", - написав він.



Діти мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили.



Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковель повернулися 50 дітей з німецького міста-партнера Барзінгхаузена, яке два місяці тому прийняло юних ковельчан.Про це повідомляє мер Ковеля"Як ті пташки - прилетіли додому, наробили щасливого галасу під стінами міської ради. Гладили траву, обіймалися на радощах. Як я чекав цього моменту", - написав він.Діти мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили.Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».

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