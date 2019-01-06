Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
У Ковель повернулися 50 дітей з німецького міста-партнера Барзінгхаузена, яке два місяці тому прийняло юних ковельчан.
Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
"Як ті пташки - прилетіли додому, наробили щасливого галасу під стінами міської ради. Гладили траву, обіймалися на радощах. Як я чекав цього моменту", - написав він.
Діти мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили.
Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
"Як ті пташки - прилетіли додому, наробили щасливого галасу під стінами міської ради. Гладили траву, обіймалися на радощах. Як я чекав цього моменту", - написав він.
Діти мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили.
Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку кілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:37
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Сьогодні, 17:21
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
Медіа