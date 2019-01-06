Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО

Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель повернулися 50 дітей з німецького міста-партнера Барзінгхаузена, яке два місяці тому прийняло юних ковельчан.

Про це повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.

"Як ті пташки - прилетіли додому, наробили щасливого галасу під стінами міської ради. Гладили траву, обіймалися на радощах. Як я чекав цього моменту", - написав він.

Діти мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили.

Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».


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Теги: діти, Німеччина, Ковель, повернулися додому
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