На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук
Сьогодні, 17:07
У Харківській області у бою з окупантами загинув лучанин Микола Шевчук.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Лучанин Шевчук Микола Васильович, 17.05.1990 року народження, проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Головний сержант загинув 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Лучанин Шевчук Микола Васильович, 17.05.1990 року народження, проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Головний сержант загинув 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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