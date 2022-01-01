На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук

Микола Шевчук.



Про це Ігор Поліщук.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Лучанин Шевчук Микола Васильович, 17.05.1990 року народження, проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Головний сержант загинув 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області у бою з окупантами загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаІнформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Лучанин Шевчук Микола Васильович, 17.05.1990 року народження, проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Головний сержант загинув 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться у повідомленні.Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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