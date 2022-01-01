 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук
У Харківській області у бою з окупантами загинув лучанин Микола Шевчук.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Лучанин Шевчук Микола Васильович, 17.05.1990 року народження, проходив військову службу за контрактом з 7 липня 2020 року на посаді головного сержанта десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Головний сержант загинув 29 квітня поблизу населеного пункту Курулька Барвінківського району Харківської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З українськими військовими на «Азовсталі» зник зв'язок
Сьогодні, 16:05
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України
Сьогодні, 15:23
Росіяни прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі, – джерела
Сьогодні, 14:59
«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь», – окупант розповів, як вбивав мирне населення
Сьогодні, 14:43
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Сьогодні, 17:21
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Шевчук
Сьогодні, 17:07
У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
Сьогодні, 16:50
На Волині горіло 3 гектари трави
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
У Волинському медінституті збирають військові аптечки У Волинському медінституті збирають військові аптечки
03 травень, 15:21
На війні з Росією загинули ще двоє волинян На війні з Росією загинули ще двоє волинян
26 квітень, 23:38
На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО На Волині в приміщенні колишньої лікарні заселили 60 переселенців. ВІДЕО
25 квітень, 17:22
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
22 квітень, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині
Сьогодні, 18:15
 0
Судитимуть волинянина, який ховав «закладки» у лісах
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку кілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:37
 0
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Сьогодні, 17:21
 0
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8