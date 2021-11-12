На Волині горіло 3 гектари трави
Сьогодні, 16:29
3 травня ввечері в смт Турійськ Ковельського району загорілася суха трава та чагарники на площі 3 гектари.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:12. На ліквідацію пожежі виїжджали вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:12. На ліквідацію пожежі виїжджали вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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