На Волині горіло 3 гектари трави





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:12. На ліквідацію пожежі виїжджали вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня ввечері в смт Турійськ Ковельського району загорілася суха трава та чагарники на площі 3 гектари.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Повідомлення до служби 101 надійшло о 19:12. На ліквідацію пожежі виїжджали вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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