З українськими військовими на «Азовсталі» зник зв'язок
Сьогодні, 16:05
Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.
Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти 3 травня почали чергову спробу штурму "Азовсталі".
А сьогодні, 4 травня повідомили про прорив на завод.
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Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти 3 травня почали чергову спробу штурму "Азовсталі".
А сьогодні, 4 травня повідомили про прорив на завод.
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