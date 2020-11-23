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З українськими військовими на «Азовсталі» зник зв'язок

З українськими військовими на «Азовсталі» зник зв'язок
Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

Про це розповів сам мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти 3 травня почали чергову спробу штурму "Азовсталі".

А сьогодні, 4 травня повідомили про прорив на завод.

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Теги: Азовсталь, Маріуполь, військові
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