Росіяни прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі, – джерела





Про це повідомляє







У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.



На "Азовсталі" йдуть важкі бої.



Зв'язку з українськими бійцями немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело. Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.На "Азовсталі" йдуть важкі бої.Зв'язку з українськими бійцями немає.

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