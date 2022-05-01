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Росіяни прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі, – джерела

Росіяни прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі, – джерела
У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої.

Зв'язку з українськими бійцями немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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