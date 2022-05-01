Росіяни прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі, – джерела
Сьогодні, 14:59
У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.
Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.
У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.
На "Азовсталі" йдуть важкі бої.
Зв'язку з українськими бійцями немає.
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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.
Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.
У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.
На "Азовсталі" йдуть важкі бої.
Зв'язку з українськими бійцями немає.
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