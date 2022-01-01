«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь», – окупант розповів, як вбивав мирне населення
Сьогодні, 14:43
Російський окупант розповів, як власноруч розстрілював мирне населення України.
Про це повідомляє СБУ.
Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.
На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір».
Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ.
Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей «герой» з колегами «віджали» 2 легкові автомобілі у звичайних українців.
Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.
Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.
«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.
"Він не «сховається» за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.
Тож його матері найближчим часом доведеться шукати інші статті доходу. Тому що її «годувальник» відповідатиме за злочини перед українським народом", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє СБУ.
Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.
На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір».
Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ.
Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей «герой» з колегами «віджали» 2 легкові автомобілі у звичайних українців.
Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.
Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.
«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.
"Він не «сховається» за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.
Тож його матері найближчим часом доведеться шукати інші статті доходу. Тому що її «годувальник» відповідатиме за злочини перед українським народом", - наголошують в СБУ.
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Коментарі 1
До стіни мерзоту ,таке падло не повинно жити і ще кормити його треба .
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