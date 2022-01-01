За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти
Сьогодні, 14:15
За останню добу на Київщині виявили 20 тіл мирних жителів, яких убили російські військові.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Загалом станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. 282 загиблі особи нині не встановлені.
Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.
Андрій Нєбитов закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів та близьких.
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Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Загалом станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. 282 загиблі особи нині не встановлені.
Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.
Андрій Нєбитов закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів та близьких.
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