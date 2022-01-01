Агітують «казаків» та безробітних: на Росії триває прихована мобілізація





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Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.



Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» – від 200 тис. рос. руб.



Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.



Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.



Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних «мобілізованих». Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав «короткострокові контракти», не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» – від 200 тис. рос. руб.Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних «мобілізованих». Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав «короткострокові контракти», не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.

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