«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя
Сьогодні, 14:10
У мережі інтернет опублікували щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя, який він вів під час російської окупації.
Щоденник опублікував мешканець Маріуполя Євген Сосновський, пише Цензор.НЕТ.
На сторінках блокноту 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.
"25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі", - розповідає маленький маріуполець.
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Щоденник опублікував мешканець Маріуполя Євген Сосновський, пише Цензор.НЕТ.
На сторінках блокноту 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.
"25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі", - розповідає маленький маріуполець.
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