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«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя

«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя
У мережі інтернет опублікували щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя, який він вів під час російської окупації.

Щоденник опублікував мешканець Маріуполя Євген Сосновський, пише Цензор.НЕТ.

На сторінках блокноту 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.

"25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі", - розповідає маленький маріуполець.
«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя
«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя
«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя

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Теги: Росія, Україна, війна
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