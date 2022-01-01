«У мене – рана на спині, у сестри – розсічена голова», – щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя





Щоденник опублікував мешканець Маріуполя Євген Сосновський, пише



На сторінках блокноту 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі.



"25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі", - розповідає маленький маріуполець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі інтернет опублікували щоденник 8-річного хлопчика з Маріуполя, який він вів під час російської окупації.Щоденник опублікував мешканець Маріуполя, пише Цензор.НЕТ На сторінках блокноту 8-річний хлопчик з Маріуполя розповідає та малює те, що бачить та те, що відбувається з його родиною в окупованому військами РФ Маріуполі."25 - у мене помер дідусь. 26 - у мене рана на спині, у сестри розсічена голова, у мами видрано м'ясо на руці і дірка в нозі", - розповідає маленький маріуполець.

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