На Волині за добу затримали трьох злодіїв

У Луцьку 3 травня 55-річний мешканець обласного центру обікрав магазин.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Також учора до ковельських правоохоронців звернувся місцевий мешканець та повідомив про крадіжку пральної машини. Поліцейські оперативно встановили зловмисника, ним виявився раніше судимий родич заявника. Техніку вилучили.Цього ж дня мешканець Нововолинська заявив про викрадення спортивного велосипеда, який він залишив у під'їзді будинку. Співробітники сектору кримінальної поліції викрили причетного до скоєння правопорушення – 29-річного жителя цієї громади. Чоловік вже мав проблеми із законом.Дії зловмисників кваліфікують за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, адже йдеться про крадіжку, вчинену під час воєнного стану. Найсуворіше покарання, що загрожує правопорушникам, 8 років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.