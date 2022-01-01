У Луцьку деякі вулиці – тимчасово без світла

У Луцьку деякі вулиці – тимчасово без світла
У Луцьку частина вулиць сьогодні, 4 травня, до 17:00 залишиться без свтіла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 4 травня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 17:00 - вул.8-Березня (частково) та прилеглі, вул. Червоної Калини, вул. Уласа Самчука, вул. Клима Савура (частково)та прилеглі, вул. Жуковського, вул. Можайського, вул. Героїв УПА (частково)та прилеглі, вул. Заньковецької (частково) та прилеглі.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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