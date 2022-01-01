У Луцьку деякі вулиці – тимчасово без світла





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 4 травня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул.8-Березня (частково) та прилеглі, вул. Червоної Калини, вул. Уласа Самчука, вул. Клима Савура (частково)та прилеглі, вул. Жуковського, вул. Можайського, вул. Героїв УПА (частково)та прилеглі, вул. Заньковецької (частково) та прилеглі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку частина вулиць сьогодні, 4 травня, до 17:00 залишиться без свтіла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 4 травня буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - вул.8-Березня (частково) та прилеглі, вул. Червоної Калини, вул. Уласа Самчука, вул. Клима Савура (частково)та прилеглі, вул. Жуковського, вул. Можайського, вул. Героїв УПА (частково)та прилеглі, вул. Заньковецької (частково) та прилеглі.

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