Від рук російських загарбників в Україні постраждали 627 дітей





Про це



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.



627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 4 травня кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.



Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



2 травня внаслідок артилерійського обстрілу смт Високопілля на Херсонщині та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення шестирічна дівчинка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 220 дітей. Найбільше неповнолітніх постраждало у Донецькій області.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 4 травня кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.2 травня внаслідок артилерійського обстрілу смт Високопілля на Херсонщині та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення шестирічна дівчинка.

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