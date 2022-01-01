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Від рук російських загарбників в Україні постраждали 627 дітей

Від рук російських загарбників в Україні постраждали 627 дітей
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 220 дітей. Найбільше неповнолітніх постраждало у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.

627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, станом на ранок 4 травня кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу смт Високопілля на Херсонщині та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення шестирічна дівчинка.

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Теги: Росія, війна, діти
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