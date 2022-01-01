ЗСУ ліквідували 5 бронетранспортерів разом з окупантами





Про це



На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України.



"На металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Виконання даного бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські десантники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів.Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України."На металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Виконання даного бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова", - йдеться у повідомленні.

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