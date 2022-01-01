ЗСУ ліквідували 5 бронетранспортерів разом з окупантами
Сьогодні, 13:00
Українські десантники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів.
Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України.
"На металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Виконання даного бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова", - йдеться у повідомленні.
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Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України.
"На металобрухт з "фаршем" із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Виконання даного бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова", - йдеться у повідомленні.
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