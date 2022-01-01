Розповіли, чи будуть цього року у луцьких школах урочистості для випускників

Розповіли, чи будуть цього року у луцьких школах урочистості для випускників
Через воєнний стан цього року у Луцьку не планують проводити урочисті шкільні лінійки, вручення атестатів та медалей випускникам.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільне Волинь розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Наразі воєнний стан в Україні запроваджений до 25 травня.

"Якщо не буде продовжено воєнний стан, будемо тоді планувати завершення навчального року у форматі урочистостей. Але зараз, коли є така безпекова ситуація, ніхто не може нічого навіть запланувати", – каже головний освітянин міста.

Віталій Бондар нагадав, що орієнтовний останній день навчальних занять у луцьких школах – 9 червня.

Зі слів керівника міського департаменту освіти, вразі, якщо урочистості та шкільні лінійки таки не відбудуться – батьки зможуть звернутися у навчальний заклад і отримати табель чи документ про освіту.

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Теги: випускний, урочистості, Луцьк, школи, випускники
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Коментарі 1
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Я перепрошую, а чому 9 червня, якщо в дітей було 2 неділі вимушених канукул,то тоді виходить до 6 червня, тому, що у них мали бути весняні канікули в кінці березня 1 неділя канікул
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