На Волині ліквідовують вибоїни на трасі державного значення

На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне – одна із доріг, де працюють дорожники.Про це повідомляють у службі автомобільних доріг області.У попередні роки якісним автошляхом Н-22 з’єднали міста Устилуг – Володимир та Луцьк. Капітального відновлення ще потребують ділянки за маршрутом від обласного центру до межі з Рівненщиною.Із останніх днів лютого потік транспорту автодорогою Н-22 зріс в рази: на Волинь, у тому числі транзитом, їдуть внутрішньо переміщені особи, цим шляхом прямують багатотонні гуманітарні вантажі.Сьогодні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на автошляху Н-22 виконуються на лівому проїзді неподалік села Пальче.Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».Упродовж березня-квітня на автодорозі Н-22 від Луцька до межі з Рівненською областю ліквідовано понад 1300 м2 вибоїн.