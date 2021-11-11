На Волині ліквідовують вибоїни на трасі державного значення
Сьогодні, 12:35
На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне – одна із доріг, де працюють дорожники.
Про це повідомляють у службі автомобільних доріг області.
У попередні роки якісним автошляхом Н-22 з’єднали міста Устилуг – Володимир та Луцьк. Капітального відновлення ще потребують ділянки за маршрутом від обласного центру до межі з Рівненщиною.
Із останніх днів лютого потік транспорту автодорогою Н-22 зріс в рази: на Волинь, у тому числі транзитом, їдуть внутрішньо переміщені особи, цим шляхом прямують багатотонні гуманітарні вантажі.
Сьогодні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на автошляху Н-22 виконуються на лівому проїзді неподалік села Пальче.
Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Упродовж березня-квітня на автодорозі Н-22 від Луцька до межі з Рівненською областю ліквідовано понад 1300 м2 вибоїн.
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Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне – одна із доріг, де працюють дорожники.
Про це повідомляють у службі автомобільних доріг області.
У попередні роки якісним автошляхом Н-22 з’єднали міста Устилуг – Володимир та Луцьк. Капітального відновлення ще потребують ділянки за маршрутом від обласного центру до межі з Рівненщиною.
Із останніх днів лютого потік транспорту автодорогою Н-22 зріс в рази: на Волинь, у тому числі транзитом, їдуть внутрішньо переміщені особи, цим шляхом прямують багатотонні гуманітарні вантажі.
Сьогодні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на автошляху Н-22 виконуються на лівому проїзді неподалік села Пальче.
Підрядник – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Упродовж березня-квітня на автодорозі Н-22 від Луцька до межі з Рівненською областю ліквідовано понад 1300 м2 вибоїн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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