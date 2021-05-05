У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою





Про це



26 квітня до поліції звернулась лучанка та повідомила, що вона втратила свою банківську картку й отримує сповіщення, що нею розраховується невідома особа у магазинах.



Під час розшукових заходів оперативники Луцького РУП встановили особу, яка здійснювала покупку товарів за кошти зі знайденої картки. Закупилась 50-річна лучанка на суму понад дві тисячі гривень.



Свою провину зловмисниця повністю визнала та добровільно віддала придбані речі, а також банківську картку заявниці.



Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку правоохоронці розшукали 50-річну жінку, яка розраховувалась у магазинах знайденою банківською карткою.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Луцького районного управління поліції.26 квітня до поліції звернулась лучанка та повідомила, що вона втратила свою банківську картку й отримує сповіщення, що нею розраховується невідома особа у магазинах.Під час розшукових заходів оперативники Луцького РУП встановили особу, яка здійснювала покупку товарів за кошти зі знайденої картки. Закупилась 50-річна лучанка на суму понад дві тисячі гривень.Свою провину зловмисниця повністю визнала та добровільно віддала придбані речі, а також банківську картку заявниці.Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

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