У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою

У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою
У Луцьку правоохоронці розшукали 50-річну жінку, яка розраховувалась у магазинах знайденою банківською карткою.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Луцького районного управління поліції.

26 квітня до поліції звернулась лучанка та повідомила, що вона втратила свою банківську картку й отримує сповіщення, що нею розраховується невідома особа у магазинах.

Під час розшукових заходів оперативники Луцького РУП встановили особу, яка здійснювала покупку товарів за кошти зі знайденої картки. Закупилась 50-річна лучанка на суму понад дві тисячі гривень.

Свою провину зловмисниця повністю визнала та добровільно віддала придбані речі, а також банківську картку заявниці.

Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою


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Теги: Луцьк, жінка, чужа картка, поліція
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