У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою
Сьогодні, 12:21
У Луцьку правоохоронці розшукали 50-річну жінку, яка розраховувалась у магазинах знайденою банківською карткою.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Луцького районного управління поліції.
26 квітня до поліції звернулась лучанка та повідомила, що вона втратила свою банківську картку й отримує сповіщення, що нею розраховується невідома особа у магазинах.
Під час розшукових заходів оперативники Луцького РУП встановили особу, яка здійснювала покупку товарів за кошти зі знайденої картки. Закупилась 50-річна лучанка на суму понад дві тисячі гривень.
Свою провину зловмисниця повністю визнала та добровільно віддала придбані речі, а також банківську картку заявниці.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Луцького районного управління поліції.
26 квітня до поліції звернулась лучанка та повідомила, що вона втратила свою банківську картку й отримує сповіщення, що нею розраховується невідома особа у магазинах.
Під час розшукових заходів оперативники Луцького РУП встановили особу, яка здійснювала покупку товарів за кошти зі знайденої картки. Закупилась 50-річна лучанка на суму понад дві тисячі гривень.
Свою провину зловмисниця повністю визнала та добровільно віддала придбані речі, а також банківську картку заявниці.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
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