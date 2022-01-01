У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору

У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору
У Луцьку нетверезий водії в'їхав у електроопору.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 3 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.
У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору

Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія Mazda СХ-7, який не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого пошкодив свій транспортний засіб, в’їхавши в електроопору.

На місце події викликали медиків, однак водій від шпиталізації відмовився.

До того ж, у 67-річного керманича, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат у 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму.

У результаті на водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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