У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:01
У Луцьку нетверезий водії в'їхав у електроопору.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 3 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія Mazda СХ-7, який не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого пошкодив свій транспортний засіб, в’їхавши в електроопору.
На місце події викликали медиків, однак водій від шпиталізації відмовився.
До того ж, у 67-річного керманича, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат у 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 3 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія Mazda СХ-7, який не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого пошкодив свій транспортний засіб, в’їхавши в електроопору.
На місце події викликали медиків, однак водій від шпиталізації відмовився.
До того ж, у 67-річного керманича, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат у 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в магазині жінка розрахувалася чужою карткою
Сьогодні, 12:21
Росія обстріляла Луганщину: загинув священник
Сьогодні, 12:16
У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:01
Росіяни готують «парад» у зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 11:41
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
Сьогодні, 11:28
Медіа