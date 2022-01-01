У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



25-річна водійка Renault Megane, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, допустила зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП керманичка Hyundai отримала тілесні ушкодження, жінку госпіталізували.



Обидві водійки були тверезі.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровані за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку Renault влетів у Hyundai. Автопригода трапилась 3 травня близько 9 ранку на проспекті Відродження в Луцьку.Про це інформує пресслужба поліції Волині.25-річна водійка Renault Megane, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, допустила зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП керманичка Hyundai отримала тілесні ушкодження, жінку госпіталізували.Обидві водійки були тверезі.На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровані за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

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