У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
Сьогодні, 11:28
У Луцьку Renault влетів у Hyundai. Автопригода трапилась 3 травня близько 9 ранку на проспекті Відродження в Луцьку.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
25-річна водійка Renault Megane, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, допустила зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП керманичка Hyundai отримала тілесні ушкодження, жінку госпіталізували.
Обидві водійки були тверезі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровані за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
25-річна водійка Renault Megane, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, допустила зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП керманичка Hyundai отримала тілесні ушкодження, жінку госпіталізували.
Обидві водійки були тверезі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровані за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку – ДТП: п`яний водій в'їхав у електроопору
Сьогодні, 12:01
Росіяни готують «парад» у зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 11:41
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
Сьогодні, 11:28
СБУ запускає 2 нових чат-боти
Сьогодні, 11:02
Наслідки ракетного обстрілу на Львівщині: двоє постраждалих та 12 знеструмлених населених пунктів
Сьогодні, 10:59
Медіа