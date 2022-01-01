У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка

У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
У Луцьку Renault влетів у Hyundai. Автопригода трапилась 3 травня близько 9 ранку на проспекті Відродження в Луцьку.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

25-річна водійка Renault Megane, повертаючи ліворуч на вулицю Писаревського, допустила зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, за кермом якого перебувала 52-річна лучанка. Внаслідок ДТП керманичка Hyundai отримала тілесні ушкодження, жінку госпіталізували.

Обидві водійки були тверезі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості зареєстровані за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала 52-річна водійка

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Теги: ДТП, Луцьк
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