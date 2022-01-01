СБУ запускає 2 нових чат-боти
Сьогодні, 11:02
Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів.
Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що з їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.
На чат-бот "Знайди зрадника" громадяни можуть надсилати надіслати інформацію про:
▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами
▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників
Другий чат-бот "Стоп мародер" призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua
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Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що з їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.
На чат-бот "Знайди зрадника" громадяни можуть надсилати надіслати інформацію про:
▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами
▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників
Другий чат-бот "Стоп мародер" призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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