СБУ запускає 2 нових чат-боти

СБУ запускає 2 нових чат-боти
Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів.

Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що з їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.

На чат-бот "Знайди зрадника" громадяни можуть надсилати надіслати інформацію про:

▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами

▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників

Другий чат-бот "Стоп мародер" призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

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Теги: СБУ, чат-боти
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