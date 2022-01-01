На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА





Про це Дмитро Живицький.



"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з Градів вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 4 травня окупаційні війська обстріляли Сумську область: потрапили у школу та інші об'єкти інфраструктури.Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з Градів вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - йдеться в повідомленні.

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