На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
Сьогодні, 10:28
Вночі 4 травня окупаційні війська обстріляли Сумську область: потрапили у школу та інші об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з Градів вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з Градів вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - йдеться в повідомленні.
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