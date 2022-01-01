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На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА

На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
Вночі 4 травня окупаційні війська обстріляли Сумську область: потрапили у школу та інші об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з Градів вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - йдеться в повідомленні.
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА

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Теги: Росія, Україна, війна
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