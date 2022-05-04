Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей





На Кіровоградщині було влучання ракет в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодила ППО, повідомили в зведенні від голів ОВА, пише



На Одещині ППО знешкодила три ракети, однак є влучання в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій громаді. Постраждалих станом на ранок немає.



На Дніпропетровщині ввечері – два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.



На Закарпатті ввечері влучання ракети в електропідстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін. Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.







З вечора росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.



У Харкові вночі були неінтенсивні обстріли окраїн міста, постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв. За добу – 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загибла у Донецькій громаді Ізюмського району. В Ізюмському напрямку тривають бої.



У Луганській області ночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох – поранено. Евакуйовано 49 людей. Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотирьох ракетно-бомбових ударів. Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.



У Донецькій вчора ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку черговий обстріл цього заводу. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються.



В Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на м. Красногорівку. О 21:30 м. Марїнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі с. Новомихайлівка – обстріли майже цілодобово.



Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вночі – вибухи та обстріли. Окупанти продовжують мародерства. Стабільно критична ситуація.



Миколаївщина: вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.



Нагадаємо, вчора з метою руйнування транспортної інфраструктури України

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