Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються





Про це пише



3 травня



Також українська ППО збила ракети над Вінниччиною та Київщиною. Мова йде про як мінімум вісім ракет, які вдалося перехопити.



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Станом на 4 травня деякі поїзди в Україні й далі курсують Україною із затримкою до місця прибуття. Загалом таких понад чотири десятки. Укрзалізниця опублікувала перелік цих поїздів та приблизний час їх затримки в дорозі:

№22 Трускавець — Харків (+9:17 год);

№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);

№60 Чоп — Київ (+6:25 год);

№82 Ужгород — Київ (+5:48 год);

№25 Рахів — Одеса (+5:32 год);

№145 Львів — Ужгород (+5:35 год);

№12 Львів — Одеса (+5:28 год);

№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);

№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);

№50 Трускавець — Київ (+4:53 год);

№92 Львів — Київ (+4:32 год);

№56 Рахів — Київ (+4:19 год);

№55 Київ — Рахів (+6:05 год);

№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);

№53 Дніпро — Одеса (+4 год);

№30 Ужгород — Київ (+3:25 год);

№92 Одеса — Лозова (+3:16 год);

№231 Дніпро — Львів (+3:05 год);

№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);

№96 Рахів — Київ (+2:42 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);

№8 Одеса — Харків (+2:30 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);

№14 Солотвино — Київ (+2:30 год);

№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:00 год);

№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);

№59 Київ — Чоп (+2:00 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);

№8 Чернівці — Київ (+1:37 год);

№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);

№81 Київ — Ужгород (+3:16 год);

№57 Київ — Ворохта (+1:20 год);

№17 Харків — Львів (+1:20 год);

№42 Львів — Дніпро (+1:30 год);

№91 Київ — Львів (+1:15 год);

№41 Дніпро — Львів (+1:00 год);

№705 Київ — Перемишль (+4:30 год);

№774 Львів — Дарниця (+6 год);

№716 Перемишль — Київ (+2:05 год);

№754 Дарниця — Харків (+40 хв).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники ввечері 3 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Цього разу вони цілили в об'єкти залізничної інфраструктури. Через це чимало поїздів в Україні рухаються із затримкою.Про це пише 24 канал 3 травня Росія випустила 18 ракет по території України . Зробили це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160 з Каспійського регіону. Під обстріли потрапили Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська області, де ракети пошкодили об'єкти інфраструктури. З інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.Також українська ППО збила ракети над Вінниччиною та Київщиною. Мова йде про як мінімум вісім ракет, які вдалося перехопити. Львівській , Закарпатській та Дніпропетровській областях цілями ударів стали залізничні підстанції. Внаслідок ракетних ударів вони були пошкоджені, відтак поїзди прямували із затримкою.Станом на 4 травня деякі поїзди в Україні й далі курсують Україною із затримкою до місця прибуття. Загалом таких понад чотири десятки. Укрзалізниця опублікувала перелік цих поїздів та приблизний час їх затримки в дорозі:№22 Трускавець — Харків (+9:17 год);№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);№60 Чоп — Київ (+6:25 год);№82 Ужгород — Київ (+5:48 год);№25 Рахів — Одеса (+5:32 год);№145 Львів — Ужгород (+5:35 год);№12 Львів — Одеса (+5:28 год);№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);№50 Трускавець — Київ (+4:53 год);№92 Львів — Київ (+4:32 год);№56 Рахів — Київ (+4:19 год);№55 Київ — Рахів (+6:05 год);№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);№53 Дніпро — Одеса (+4 год);№30 Ужгород — Київ (+3:25 год);№92 Одеса — Лозова (+3:16 год);№231 Дніпро — Львів (+3:05 год);№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);№96 Рахів — Київ (+2:42 год);№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);№8 Одеса — Харків (+2:30 год);№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);№14 Солотвино — Київ (+2:30 год);№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);№7 Київ — Чернівці (+2:00 год);№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);№59 Київ — Чоп (+2:00 год);№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);№8 Чернівці — Київ (+1:37 год);№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);№81 Київ — Ужгород (+3:16 год);№57 Київ — Ворохта (+1:20 год);№17 Харків — Львів (+1:20 год);№42 Львів — Дніпро (+1:30 год);№91 Київ — Львів (+1:15 год);№41 Дніпро — Львів (+1:00 год);№705 Київ — Перемишль (+4:30 год);№774 Львів — Дарниця (+6 год);№716 Перемишль — Київ (+2:05 год);№754 Дарниця — Харків (+40 хв).

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