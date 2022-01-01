Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються
Сьогодні, 09:10
Російські загарбники ввечері 3 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Цього разу вони цілили в об'єкти залізничної інфраструктури. Через це чимало поїздів в Україні рухаються із затримкою.
Про це пише 24 канал.
3 травня Росія випустила 18 ракет по території України. Зробили це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160 з Каспійського регіону. Під обстріли потрапили Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська області, де ракети пошкодили об'єкти інфраструктури. З інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.
Також українська ППО збила ракети над Вінниччиною та Київщиною. Мова йде про як мінімум вісім ракет, які вдалося перехопити.
У Львівській, Закарпатській та Дніпропетровській областях цілями ударів стали залізничні підстанції. Внаслідок ракетних ударів вони були пошкоджені, відтак поїзди прямували із затримкою.
Станом на 4 травня деякі поїзди в Україні й далі курсують Україною із затримкою до місця прибуття. Загалом таких понад чотири десятки. Укрзалізниця опублікувала перелік цих поїздів та приблизний час їх затримки в дорозі:
№22 Трускавець — Харків (+9:17 год);
№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);
№60 Чоп — Київ (+6:25 год);
№82 Ужгород — Київ (+5:48 год);
№25 Рахів — Одеса (+5:32 год);
№145 Львів — Ужгород (+5:35 год);
№12 Львів — Одеса (+5:28 год);
№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);
№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);
№50 Трускавець — Київ (+4:53 год);
№92 Львів — Київ (+4:32 год);
№56 Рахів — Київ (+4:19 год);
№55 Київ — Рахів (+6:05 год);
№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);
№53 Дніпро — Одеса (+4 год);
№30 Ужгород — Київ (+3:25 год);
№92 Одеса — Лозова (+3:16 год);
№231 Дніпро — Львів (+3:05 год);
№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);
№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);
№96 Рахів — Київ (+2:42 год);
№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);
№8 Одеса — Харків (+2:30 год);
№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);
№14 Солотвино — Київ (+2:30 год);
№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);
№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);
№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);
№7 Київ — Чернівці (+2:00 год);
№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);
№59 Київ — Чоп (+2:00 год);
№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);
№8 Чернівці — Київ (+1:37 год);
№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);
№81 Київ — Ужгород (+3:16 год);
№57 Київ — Ворохта (+1:20 год);
№17 Харків — Львів (+1:20 год);
№42 Львів — Дніпро (+1:30 год);
№91 Київ — Львів (+1:15 год);
№41 Дніпро — Львів (+1:00 год);
№705 Київ — Перемишль (+4:30 год);
№774 Львів — Дарниця (+6 год);
№716 Перемишль — Київ (+2:05 год);
№754 Дарниця — Харків (+40 хв).
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Про це пише 24 канал.
3 травня Росія випустила 18 ракет по території України. Зробили це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160 з Каспійського регіону. Під обстріли потрапили Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська області, де ракети пошкодили об'єкти інфраструктури. З інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.
Також українська ППО збила ракети над Вінниччиною та Київщиною. Мова йде про як мінімум вісім ракет, які вдалося перехопити.
У Львівській, Закарпатській та Дніпропетровській областях цілями ударів стали залізничні підстанції. Внаслідок ракетних ударів вони були пошкоджені, відтак поїзди прямували із затримкою.
Станом на 4 травня деякі поїзди в Україні й далі курсують Україною із затримкою до місця прибуття. Загалом таких понад чотири десятки. Укрзалізниця опублікувала перелік цих поїздів та приблизний час їх затримки в дорозі:
№22 Трускавець — Харків (+9:17 год);
№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);
№60 Чоп — Київ (+6:25 год);
№82 Ужгород — Київ (+5:48 год);
№25 Рахів — Одеса (+5:32 год);
№145 Львів — Ужгород (+5:35 год);
№12 Львів — Одеса (+5:28 год);
№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);
№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);
№50 Трускавець — Київ (+4:53 год);
№92 Львів — Київ (+4:32 год);
№56 Рахів — Київ (+4:19 год);
№55 Київ — Рахів (+6:05 год);
№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);
№53 Дніпро — Одеса (+4 год);
№30 Ужгород — Київ (+3:25 год);
№92 Одеса — Лозова (+3:16 год);
№231 Дніпро — Львів (+3:05 год);
№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);
№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);
№96 Рахів — Київ (+2:42 год);
№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);
№8 Одеса — Харків (+2:30 год);
№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);
№14 Солотвино — Київ (+2:30 год);
№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);
№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);
№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);
№7 Київ — Чернівці (+2:00 год);
№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);
№59 Київ — Чоп (+2:00 год);
№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);
№8 Чернівці — Київ (+1:37 год);
№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);
№81 Київ — Ужгород (+3:16 год);
№57 Київ — Ворохта (+1:20 год);
№17 Харків — Львів (+1:20 год);
№42 Львів — Дніпро (+1:30 год);
№91 Київ — Львів (+1:15 год);
№41 Дніпро — Львів (+1:00 год);
№705 Київ — Перемишль (+4:30 год);
№774 Львів — Дарниця (+6 год);
№716 Перемишль — Київ (+2:05 год);
№754 Дарниця — Харків (+40 хв).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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