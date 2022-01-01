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На Львівщину летіло 6 ракет, – голова ОВА

На Львівщину летіло 6 ракет, – голова ОВА
3 травня з шести ворожих ракет сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.


Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону. Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів.


Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.


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Теги: ракетні удари, Львівщина, Козицький
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