Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки

Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки
Роботу дитячих садочків на території Луцької громади через безпеку поки не відновлюють. Одна з причин – відсутність у приміщеннях укриттів та сховищ.

Про це розповів у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільне Волинь керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

З його слів, дитсадки в Луцьку облаштовані звичайними підвальними приміщеннями, які за нормами не підходять для перебування дітей на випадок повітряної тривоги.

"Має бути укриття з проточною водою, з каналізацією, відповідною вентиляцією. Є нормативи, яких потрібно дотримуватися. І знову ж таки: чи зможемо в разі тривоги швиденько спустити дітей в підвальне приміщення. Відкрити, звичайно, можна, але треба детально вивчити всі питання", – зазначив освітянин.

Перевіркою готовності дитсадків для відновлення роботи в період воєнного стану займатиметься комісія, до якої увійшли рятувальники, правоохоронці, представники Держпродспоживслужби та освітяни.

"Звернень щодо відкриття дитсадків багато, адже є багато батьків, які хочуть відновлюватися на робочому місці. Але ми в першу чергу аналізуємо ситуацію з безпекою, маємо вивчити питання доцільності відкриття дитсадків у цей час", – каже посадовець.

Усього, додав Віталій Бондар, в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.

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Теги: дитсадки, Луцьк, робота
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