На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів





Про це



Зокрема, українським захисникам вдалося знищити:



- 6 танків

- 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)

- 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.



Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та ліквідували три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках.Про це повідомило Міністерство оборони України.Зокрема, українським захисникам вдалося знищити:- 6 танків- 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)- 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та ліквідували три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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