 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів

На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів
Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зокрема, українським захисникам вдалося знищити:

- 6 танків
- 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)
- 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та ліквідували три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Схід, ООС, атаки окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Львівщину летіло 6 ракет, – голова ОВА
Сьогодні, 00:18
У Запоріжжі було чутно потужний вибух
Сьогодні, 00:10
«До Запоріжжя прибули 156 людей», – Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
03 травень, 23:44
Росія обстріляла Одещину
03 травень, 23:26
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 02:50
Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки
Сьогодні, 01:45
Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27
Сьогодні, 00:28
На Львівщину летіло 6 ракет, – голова ОВА
Сьогодні, 00:18
У Запоріжжі було чутно потужний вибух
Сьогодні, 00:10
Схожі новини
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
27 квітень, 2021, 16:39
Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений
08 квітень, 2021, 10:55
Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію в зону ООС. ФОТО Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію в зону ООС. ФОТО
04 грудень, 2020, 09:45
На Сході від вибуху постраждали двоє військових На Сході від вибуху постраждали двоє військових
05 січень, 2020, 01:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів
Сьогодні, 02:50
 0
Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки
Сьогодні, 01:45
 0
Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27
Сьогодні, 00:28
 0
На Львівщину летіло 6 ракет, – голова ОВА
Сьогодні, 00:18
 0
У Запоріжжі було чутно потужний вибух
Сьогодні, 00:10
 0
Медіа
відео
1/8