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Назвали нову користь донорства крові

Назвали нову користь донорства крові
Регулярна здача крові може вивести з організму людини до 30% "вічних хімікатів". Це означає, що донорство може стати профілактикою проблем зі здоров'ям, які спричиняють токсичні речовини.

Про це інформує 24 канал.

До таких висновків дійшли австралійські вчені в ході дослідження за участю 285 пожежників. Добровольців розділили на три групи: перша протягом року здавала плазму кожні 1,5 місяці, друга – кожні три, контрольна – не займалася донорством.

Виявилося, що в пожежників з перших двох груп з організму зникла третина перфторованих хімічних речовин (PFAS) або "вічних хімікатів" – вони майже не розкладаються в природних умовах.

PFAS – це група з 4,7 тисячі штучно синтезованих речовин.
Найвідоміший з них – тефлон. "Вічні хімікати" використовують для:

- фарбування одягу, килимів та упаковок для їжі;
- створення стійкої та блискучої косметики;
- виробництва водовідштовхувальних покриттів кухонного посуду.

PFAS, які потрапили в організм, підвищують ризик розвитку раку, вад розвитку у новонароджених, захворювань печінки та щитоподібної залози, проблем з гормонами.

Поки що за результатами дослідження австралійських учених не можна стверджувати про реальну користь донорства в боротьбі з токсинами, оскільки офіційно не визначено граничне значення норми концентрації PFAS в організмі.


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Теги: донори крові, користь
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