Назвали нову користь донорства крові





Про це інформує



До таких висновків дійшли австралійські вчені в ході дослідження за участю 285 пожежників. Добровольців розділили на три групи: перша протягом року здавала плазму кожні 1,5 місяці, друга – кожні три, контрольна – не займалася донорством.



Виявилося, що в пожежників з перших двох груп з організму зникла третина перфторованих хімічних речовин (PFAS) або "вічних хімікатів" – вони майже не розкладаються в природних умовах.



PFAS – це група з 4,7 тисячі штучно синтезованих речовин.

Найвідоміший з них – тефлон. "Вічні хімікати" використовують для:



- фарбування одягу, килимів та упаковок для їжі;

- створення стійкої та блискучої косметики;

- виробництва водовідштовхувальних покриттів кухонного посуду.



PFAS, які потрапили в організм, підвищують ризик розвитку раку, вад розвитку у новонароджених, захворювань печінки та щитоподібної залози, проблем з гормонами.



Поки що за результатами дослідження австралійських учених не можна стверджувати про реальну користь донорства в боротьбі з токсинами, оскільки офіційно не визначено граничне значення норми концентрації PFAS в організмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Регулярна здача крові може вивести з організму людини до 30% "вічних хімікатів". Це означає, що донорство може стати профілактикою проблем зі здоров'ям, які спричиняють токсичні речовини.Про це інформує 24 канал. До таких висновків дійшли австралійські вчені в ході дослідження за участю 285 пожежників. Добровольців розділили на три групи: перша протягом року здавала плазму кожні 1,5 місяці, друга – кожні три, контрольна – не займалася донорством.Виявилося, що в пожежників з перших двох груп з організму зникла третина перфторованих хімічних речовин (PFAS) або "вічних хімікатів" – вони майже не розкладаються в природних умовах.PFAS – це група з 4,7 тисячі штучно синтезованих речовин.Найвідоміший з них – тефлон. "Вічні хімікати" використовують для:- фарбування одягу, килимів та упаковок для їжі;- створення стійкої та блискучої косметики;- виробництва водовідштовхувальних покриттів кухонного посуду.PFAS, які потрапили в організм, підвищують ризик розвитку раку, вад розвитку у новонароджених, захворювань печінки та щитоподібної залози, проблем з гормонами.Поки що за результатами дослідження австралійських учених не можна стверджувати про реальну користь донорства в боротьбі з токсинами, оскільки офіційно не визначено граничне значення норми концентрації PFAS в організмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію