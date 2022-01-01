ЗСУ знищили російський командний пункт на півдні України
Сьогодні, 04:00
На півдні України Збройні сили знищили кілька ворожих об'єктів, зокрема, командний пункт. Втрати супротивника уточнюються.
Про це повідомило оперативне командування Південь у Facebook.
«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань», - йдеться у зведенні.
Так, у ніч на 3 березня вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.
Втрати супротивника внаслідок артудару уточнюються.
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Про це повідомило оперативне командування Південь у Facebook.
«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань», - йдеться у зведенні.
Так, у ніч на 3 березня вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.
Втрати супротивника внаслідок артудару уточнюються.
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