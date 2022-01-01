ЗСУ знищили російський командний пункт на півдні України





Про це повідомило оперативне командування Південь у Facebook.



«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань», - йдеться у зведенні.



Так, у ніч на 3 березня вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.



Втрати супротивника внаслідок артудару уточнюються.

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