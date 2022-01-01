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ЗСУ знищили російський командний пункт на півдні України

ЗСУ знищили російський командний пункт на півдні України
На півдні України Збройні сили знищили кілька ворожих об'єктів, зокрема, командний пункт. Втрати супротивника уточнюються.

Про це повідомило оперативне командування Південь у Facebook.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань», - йдеться у зведенні.

Так, у ніч на 3 березня вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.

Втрати супротивника внаслідок артудару уточнюються.

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Теги: командний пункт, ЗСУ, окупанти
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