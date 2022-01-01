Зеленський прокоментував масові ракетні обстріли на території України 3 травня

Володимир Зеленський відреагував на масові ракетні обстріли по території України, які зафіксували 3 травня. Він заявив, що російські військові досить нервово реагують на успіхи України.



Про це йдеться у відеозверненні.



Він вважає, що такий масштаб свідчить про те, що у ворога немає конкретної військової мети. Президент додав, що ворог старається таким чином вимістити своє безсилля, оскільки не може захопити України.



"Але до снаги спалити дитячий атракціон у харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст, або взагалі склад із зерном, чи житловий будинок із людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю", – сказав Зеленський.



Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Кіровоградщину, Закарпаття,





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