Росія обстріляла Одещину
03 травень, 23:26
Російські окупанти на Одещині атакували місто Арциз. По місту вгатили ракетами.
Про це повідомив мер міста Сергій Парпуланський, пише Суспільне.
Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.
"Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області", – повідомив мер.
Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття та Дніпропетровщину.
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Про це повідомив мер міста Сергій Парпуланський, пише Суспільне.
Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.
"Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області", – повідомив мер.
Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття та Дніпропетровщину.
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