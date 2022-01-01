Росія обстріляла Одещину





Про це повідомив мер міста Сергій Парпуланський, пише



Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.



"Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області", – повідомив мер.



Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.



Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Кіровоградщину,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти на Одещині атакували місто Арциз. По місту вгатили ракетами.Про це повідомив мер міста, пише Суспільне. Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня."Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області", – повідомив мер.Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину Закарпаття та Дніпропетровщину

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