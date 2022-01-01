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Росія обстріляла Одещину

Росія обстріляла Одещину
Російські окупанти на Одещині атакували місто Арциз. По місту вгатили ракетами.

Про це повідомив мер міста Сергій Парпуланський, пише Суспільне.

Про це стало відомо орієнтовно о 22:47 3 травня.

"Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області", – повідомив мер.

Посадовець не уточнив деталей. Проте попередньо ЗМІ писали, що у області чутно вибухи й спрацювала ППО.

Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття та Дніпропетровщину.

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Теги: Одещина, ракетні удари
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