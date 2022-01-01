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Дніпропетровщина також постраждала від ворожих ракетних обстрілів

Дніпропетровщина також постраждала від ворожих ракетних обстрілів
Дніпропетровщину сьогодні ввечері російська армія також обстріляла ракетами. Це вже 4-та область за вечір.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», - написав він.

Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.

Рух потягів зупинено.

Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину та Закарпаття.

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Теги: Дніпропетровщина, ракети, обстріли
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