Дніпропетровщина також постраждала від ворожих ракетних обстрілів





Про це Валентин Резніченко.



«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», - написав він.



Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.



Рух потягів зупинено.



Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дніпропетровщину сьогодні ввечері російська армія також обстріляла ракетами. Це вже 4-та область за вечір.Про це повідомив голова ОВА«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», - написав він.Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.Рух потягів зупинено.Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину Кіровоградщину та Закарпаття.

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