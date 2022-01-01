Дніпропетровщина також постраждала від ворожих ракетних обстрілів
03 травень, 22:56
Дніпропетровщину сьогодні ввечері російська армія також обстріляла ракетами. Це вже 4-та область за вечір.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», - написав він.
Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.
Рух потягів зупинено.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину та Закарпаття.
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Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», - написав він.
Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.
Рух потягів зупинено.
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину та Закарпаття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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