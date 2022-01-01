Росія обстріляла Львівщину ракетами. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм.



Вибухи місцеві жителі почули ввечері під час повітряної тривоги, яка лунала на всій території України.



"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Максим Козицький.



За словами мера Львова, Андрія Садового у частині міста перебої з електропостачанням, оскільки внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.



Оновлено станом на 21:25



За словами Максима Козицького, пошкоджено 3 електропідстанції. Наразі працюють над відновленням електропостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами сьогодні, 3 травня.Про це повідомляє голова Львівської ОВАВибухи місцеві жителі почули ввечері під час повітряної тривоги, яка лунала на всій території України."За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Максим Козицький.За словами мера Львова,у частині міста перебої з електропостачанням, оскільки внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.За словами Максима Козицького, пошкоджено 3 електропідстанції. Наразі працюють над відновленням електропостачання.

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