Росія обстріляла Львівщину ракетами. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 21:06
Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами сьогодні, 3 травня.
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм.
Вибухи місцеві жителі почули ввечері під час повітряної тривоги, яка лунала на всій території України.
"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Максим Козицький.
За словами мера Львова, Андрія Садового у частині міста перебої з електропостачанням, оскільки внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.
Оновлено станом на 21:25
За словами Максима Козицького, пошкоджено 3 електропідстанції. Наразі працюють над відновленням електропостачання.
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Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм.
Вибухи місцеві жителі почули ввечері під час повітряної тривоги, яка лунала на всій території України.
"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Максим Козицький.
За словами мера Львова, Андрія Садового у частині міста перебої з електропостачанням, оскільки внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.
Оновлено станом на 21:25
За словами Максима Козицького, пошкоджено 3 електропідстанції. Наразі працюють над відновленням електропостачання.
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