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Росія обстріляла Львівщину ракетами. ОНОВЛЕНО

Росія обстріляла Львівщину ракетами. ОНОВЛЕНО
Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами сьогодні, 3 травня.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм.

Вибухи місцеві жителі почули ввечері під час повітряної тривоги, яка лунала на всій території України.

"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Максим Козицький.

За словами мера Львова, Андрія Садового у частині міста перебої з електропостачанням, оскільки внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.

Оновлено станом на 21:25

За словами Максима Козицького, пошкоджено 3 електропідстанції. Наразі працюють над відновленням електропостачання.


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Теги: Львівщина, ракетні удари, Росія
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