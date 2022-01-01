Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема завтра, 4 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У Луцьку вітер буде північно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.



Температура вночі становитиме 4-6⁰ тепла, вдень прогнозують 14-16⁰ тепла.



Загалом по області вночі температура становитиме 3-8⁰ тепла, а вдень 12-17⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 4 травня, на Волині буде мінлива хмарність та не буде істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку вітер буде північно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.Температура вночі становитиме 4-6⁰ тепла, вдень прогнозують 14-16⁰ тепла.Загалом по області вночі температура становитиме 3-8⁰ тепла, а вдень 12-17⁰ тепла.

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