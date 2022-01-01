Російські окупанти обстріляли завод на Донеччинні: загинули щонайменше 10 людей, – голова ОВА





Про це Павло Кириленко.



"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу.

Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок обстрілу російськими військами коксохімічного заводу у Авдіївці загинули щонайменше 10 мирних жителів і ще 15 людей поранені.Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу.Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому", - йдеться в повідомленні.

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