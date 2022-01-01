 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти обстріляли завод на Донеччинні: загинули щонайменше 10 людей, – голова ОВА

Російські окупанти обстріляли завод на Донеччинні: загинули щонайменше 10 людей, – голова ОВА
Унаслідок обстрілу російськими військами коксохімічного заводу у Авдіївці загинули щонайменше 10 мирних жителів і ще 15 людей поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу.
Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Бункери «Азовсталі» здатні витримати пряме влучання ядерної бомби, – гендиректор заводу
Сьогодні, 19:30
На Волинському напрямку Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
Сьогодні, 18:40
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Сьогодні, 18:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бункери «Азовсталі» здатні витримати пряме влучання ядерної бомби, – гендиректор заводу
Сьогодні, 19:30
Російські окупанти обстріляли завод на Донеччинні: загинули щонайменше 10 людей, – голова ОВА
Сьогодні, 19:17
На Волинському напрямку Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
Сьогодні, 18:40
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
Бункери «Азовсталі» здатні витримати пряме влучання ядерної бомби, – гендиректор заводу Бункери «Азовсталі» здатні витримати пряме влучання ядерної бомби, – гендиректор заводу
Сьогодні, 19:30
На Волинському напрямку Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб На Волинському напрямку Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
Сьогодні, 18:40
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Сьогодні, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бункери «Азовсталі» здатні витримати пряме влучання ядерної бомби, – гендиректор заводу
Сьогодні, 19:30
 0
Російські окупанти обстріляли завод на Донеччинні: загинули щонайменше 10 людей, – голова ОВА
Сьогодні, 19:17
 0
На Волинському напрямку Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
 0
Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
Сьогодні, 18:40
 0
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8