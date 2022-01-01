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Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів

Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
3 травня на пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято ряд законопроєктів.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

3 травня на пленарному засіданні парламенту прийнято:

закон №0140 — надано можливість Україні стати стороною Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій;

закон №0142 — забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом»;

постанову №7341 — закликаємо Конгрес США визнати росію державою-спонсором тероризму;

постанову №7343 — засвідчено внесок Українського народу в спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом;

закон №7304 — створено правовий механізм співробітництва держорганів України з Міжнародним кримінальним судом;

закон №6521 — створено можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій;

закон №7312 — розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;

закон №7227 — посилено заходи для недопущення втручання ворожих сил у функціонування електронної комунікаційної мережі держави;

закон №7172–1 — визначено процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.

Прийнято за основу:

законопроєкт №5050–1 — плануємо ввести відповідальність за образу робітників правоохоронних органів;

законопроєкт №7313 — дозволимо відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у росії чи Білорусі;

законопроєкт №7307 — розширимо перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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