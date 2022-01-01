Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів





Про це Руслан Стефанчук.



3 травня на пленарному засіданні парламенту прийнято:



закон №0140 — надано можливість Україні стати стороною Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій;



закон №0142 — забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом»;



постанову №7341 — закликаємо Конгрес США визнати росію державою-спонсором тероризму;



постанову №7343 — засвідчено внесок Українського народу в спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом;



закон №7304 — створено правовий механізм співробітництва держорганів України з Міжнародним кримінальним судом;



закон №6521 — створено можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій;



закон №7312 — розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;



закон №7227 — посилено заходи для недопущення втручання ворожих сил у функціонування електронної комунікаційної мережі держави;



закон №7172–1 — визначено процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.



Прийнято за основу:



законопроєкт №5050–1 — плануємо ввести відповідальність за образу робітників правоохоронних органів;



законопроєкт №7313 — дозволимо відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у росії чи Білорусі;



законопроєкт №7307 — розширимо перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня на пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято ряд законопроєктів.Про це повідомив голова Верховної Ради України3 травня на пленарному засіданні парламенту прийнято:закон №0140 — надано можливість Україні стати стороною Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій;закон №0142 — забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом»;постанову №7341 — закликаємо Конгрес США визнати росію державою-спонсором тероризму;постанову №7343 — засвідчено внесок Українського народу в спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом;закон №7304 — створено правовий механізм співробітництва держорганів України з Міжнародним кримінальним судом;закон №6521 — створено можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій;закон №7312 — розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;закон №7227 — посилено заходи для недопущення втручання ворожих сил у функціонування електронної комунікаційної мережі держави;закон №7172–1 — визначено процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.законопроєкт №5050–1 — плануємо ввести відповідальність за образу робітників правоохоронних органів;законопроєкт №7313 — дозволимо відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у росії чи Білорусі;законопроєкт №7307 — розширимо перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу.

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