Теробороні дозволили виконувати завдання у зоні бойових дій: ВР ухвалила ряд законопроєктів
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3 травня на пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято ряд законопроєктів.
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
3 травня на пленарному засіданні парламенту прийнято:
закон №0140 — надано можливість Україні стати стороною Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій;
закон №0142 — забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом»;
постанову №7341 — закликаємо Конгрес США визнати росію державою-спонсором тероризму;
постанову №7343 — засвідчено внесок Українського народу в спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом;
закон №7304 — створено правовий механізм співробітництва держорганів України з Міжнародним кримінальним судом;
закон №6521 — створено можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій;
закон №7312 — розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;
закон №7227 — посилено заходи для недопущення втручання ворожих сил у функціонування електронної комунікаційної мережі держави;
закон №7172–1 — визначено процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.
Прийнято за основу:
законопроєкт №5050–1 — плануємо ввести відповідальність за образу робітників правоохоронних органів;
законопроєкт №7313 — дозволимо відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у росії чи Білорусі;
законопроєкт №7307 — розширимо перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу.
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Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
3 травня на пленарному засіданні парламенту прийнято:
закон №0140 — надано можливість Україні стати стороною Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій;
закон №0142 — забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в програмах «Горизонт Європа» та «Євратом»;
постанову №7341 — закликаємо Конгрес США визнати росію державою-спонсором тероризму;
постанову №7343 — засвідчено внесок Українського народу в спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом;
закон №7304 — створено правовий механізм співробітництва держорганів України з Міжнародним кримінальним судом;
закон №6521 — створено можливість виконувати завдання територіальної оборони в районах ведення бойових дій;
закон №7312 — розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;
закон №7227 — посилено заходи для недопущення втручання ворожих сил у функціонування електронної комунікаційної мережі держави;
закон №7172–1 — визначено процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.
Прийнято за основу:
законопроєкт №5050–1 — плануємо ввести відповідальність за образу робітників правоохоронних органів;
законопроєкт №7313 — дозволимо відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у росії чи Білорусі;
законопроєкт №7307 — розширимо перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу.
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