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Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів

Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України продовжують успішно вести бойові дії та знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів
Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів

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Теги: Росія, Україна, війна
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