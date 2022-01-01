Миколаївські десантники ліквідували групу російських окупантів





Про це повідомляє



"На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України продовжують успішно вести бойові дії та знищувати російських окупантів.Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

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