У Запоріжжя прибули перші евакуйовані маріупольці з «Азовсталі»





Про це повідомляє



Як перед приїздом розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук у коментарі журналістам, з Маріуполя прямують 156 людей на п'ятьох евакуаційних автобусах.



За словами міністерки, Україна вже третю добу утримує відкритими гуманітарний коридор, завдяки якому люди можуть виїхати з Маріуполя та інших населених пунктів біля нього.



За її словами, на території «Азовсталі» залишаються декілька сотень людей, зокрема поранені військові, прикордонники, військові «Азову» та інших підрозділів ЗСУ, а також цивільні.



«Там є люди, які не встигли вибратися з-під завалів, тому що завали були такими, що за два дні вони просто не змогли їх підняти фізично. Нам треба продовжувати гуманітарну операцію з "Азовсталі" зокрема», — сказала міністерка.



Верещук запевняє, що Україна має план, як продовжувати рятувати людей з Маріуполя, де залишаються десятки тисяч, дітей та літніх людей, але немає ліків, води та зв'язку.





Серед евакуйованих — жінки, діти та літні люди. Евакуацію провели за підтримки ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.



Наразі місто фактично знищене російськими військовими. Частину мешканців примусово вивозять на територію невизнаної «ДНР» або до росії, у них забирають українські документи й відправляють у так звані фільтраційні табори. За попередніми оцінками, загинули 20 тисяч маріупольців.



На заводі «Азовсталь» залишаються заблокованими українські захисники, а також низка цивільних.



3 травня російські загарбники





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запоріжжя приїхала перша група цивільних українців, яким 1 травня гуманітарним коридором вдалося покинути заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі.Про це повідомляє Громадське з місця події.Як перед приїздом розповіла очільниця Мінреінтеграціїу коментарі журналістам, з Маріуполя прямують 156 людей на п'ятьох евакуаційних автобусах.За словами міністерки, Україна вже третю добу утримує відкритими гуманітарний коридор, завдяки якому люди можуть виїхати з Маріуполя та інших населених пунктів біля нього.За її словами, на території «Азовсталі» залишаються декілька сотень людей, зокрема поранені військові, прикордонники, військові «Азову» та інших підрозділів ЗСУ, а також цивільні.«Там є люди, які не встигли вибратися з-під завалів, тому що завали були такими, що за два дні вони просто не змогли їх підняти фізично. Нам треба продовжувати гуманітарну операцію з "Азовсталі" зокрема», — сказала міністерка.Верещук запевняє, що Україна має план, як продовжувати рятувати людей з Маріуполя, де залишаються десятки тисяч, дітей та літніх людей, але немає ліків, води та зв'язку.

Евакуація цивільних людей з «Азовсталі» у Маріуполі почалася 1 травня. Тоді виїхала перша група приблизно зі 100 людей.Серед евакуйованих — жінки, діти та літні люди. Евакуацію провели за підтримки ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.Наразі місто фактично знищене російськими військовими. Частину мешканців примусово вивозять на територію невизнаної «ДНР» або до росії, у них забирають українські документи й відправляють у так звані фільтраційні табори. За попередніми оцінками, загинули 20 тисяч маріупольців.На заводі «Азовсталь» залишаються заблокованими українські захисники, а також низка цивільних.3 травня російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь" , який боронять українські Сили оборони в заблокованому Маріуполі.

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