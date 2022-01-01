Мешканці так званих «Л/ДНР» закликають земляків не долучатися до російської армії навіть під загрозою тюрми, – СБУ
Сьогодні, 17:56
Так говорять якраз ті «ополченці» з Донбасу, яким свого часу не вистачило сміливості відмовити окупантам.
Про це повідомляє СБУ.
«Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (прим. путіна) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму», – говорить бойовик так званої «ДНР», якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.
За словами цього «воїна», його насильно мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення рф в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.
Так він і потрапив в полон, бо російські командири «киданули» своїх підлеглих при першій же небезпеці.
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Про це повідомляє СБУ.
«Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (прим. путіна) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму», – говорить бойовик так званої «ДНР», якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.
За словами цього «воїна», його насильно мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення рф в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.
Так він і потрапив в полон, бо російські командири «киданули» своїх підлеглих при першій же небезпеці.
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