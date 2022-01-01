На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО

На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО
Володимирські рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Командира відділення ДПРЧ-7 міста Володимира старшого прапорщика служби цивільного захисту Віталія Вакуленка провели на заслужений відпочинок відповідно до неофіційної традиції.

Колеги рятувальника «змили бруд» від диму і сажі сотень ліквідованих пожеж, яких йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби.

За час служби він врятував з вогню не одне людське життя, брав активну участь у спортивному та громадському житті рідної пожежної частини.

Друзі-вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров’я.

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Теги: Волинь, Володимир, рятувальники, проводи, пенсія
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