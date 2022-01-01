На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО

Володимирські рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Командира відділення ДПРЧ-7 міста Володимира старшого прапорщика служби цивільного захиступровели на заслужений відпочинок відповідно до неофіційної традиції.Колеги рятувальника «змили бруд» від диму і сажі сотень ліквідованих пожеж, яких йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби.За час служби він врятував з вогню не одне людське життя, брав активну участь у спортивному та громадському житті рідної пожежної частини.Друзі-вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров’я.