У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення





Про це Андрій Гнатюк.



Це хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним.



"Рубав дрова й поранив руку, внаслідок чого сухожилля лівої руки лопнуло. Причому останню травму 18-річний Максим Скуба мав двічі за місяць. Без операції не обійшлося. У Волинській обласній клінічній лікарні сухожилля зшили, і вже за кілька годин хлопець поводився бадьоро й наступного дня готувався додому. Щоправда, реабілітація після таких травм тривала, і гіпс цього разу йому доведеться носити довше, аби необережними рухами не завдати руці нових проблем. Хірургія кисті – це новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травм", - розповів Андрій Гнатюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нове відділення на вимоги воєнного часу відкрили у Волинській обласній лікарні.Про це повідомив речник медзакладуЦе хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним."Рубав дрова й поранив руку, внаслідок чого сухожилля лівої руки лопнуло. Причому останню травму 18-річниймав двічі за місяць. Без операції не обійшлося. У Волинській обласній клінічній лікарні сухожилля зшили, і вже за кілька годин хлопець поводився бадьоро й наступного дня готувався додому. Щоправда, реабілітація після таких травм тривала, і гіпс цього разу йому доведеться носити довше, аби необережними рухами не завдати руці нових проблем. Хірургія кисті – це новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травм", - розповів Андрій Гнатюк.

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