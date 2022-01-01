У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення

У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення
Нове відділення на вимоги воєнного часу відкрили у Волинській обласній лікарні.

Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк.

Це хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним.

"Рубав дрова й поранив руку, внаслідок чого сухожилля лівої руки лопнуло. Причому останню травму 18-річний Максим Скуба мав двічі за місяць. Без операції не обійшлося. У Волинській обласній клінічній лікарні сухожилля зшили, і вже за кілька годин хлопець поводився бадьоро й наступного дня готувався додому. Щоправда, реабілітація після таких травм тривала, і гіпс цього разу йому доведеться носити довше, аби необережними рухами не завдати руці нових проблем. Хірургія кисті – це новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травм", - розповів Андрій Гнатюк.

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Теги: Волинь, Луцьк, хірургія, кисть
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