«Росгвардия, омоновцы… Они не хотят дальше идти», – навіть елітні підрозділи ворога втікають з війни в Україні
Сьогодні, 16:44
Навіть елітні підрозділи ворога не витримують натиску українських захисників.
Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…» - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.
Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.
Відповідно до даних ЗСУ на «лічильнику» українських воїнів уже понад 24 тис. окупантів.
"Радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад «еліти», яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї - єдина можливість уціліти!" - наголошують в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…» - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.
Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.
Відповідно до даних ЗСУ на «лічильнику» українських воїнів уже понад 24 тис. окупантів.
"Радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад «еліти», яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї - єдина можливість уціліти!" - наголошують в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Росгвардия, омоновцы… Они не хотят дальше идти», – навіть елітні підрозділи ворога втікають з війни в Україні
Сьогодні, 16:44
Медіа