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«Росгвардия, омоновцы… Они не хотят дальше идти», – навіть елітні підрозділи ворога втікають з війни в Україні

«Росгвардия, омоновцы… Они не хотят дальше идти», – навіть елітні підрозділи ворога втікають з війни в Україні
Навіть елітні підрозділи ворога не витримують натиску українських захисників.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…» - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.

Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

Відповідно до даних ЗСУ на «лічильнику» українських воїнів уже понад 24 тис. окупантів.

"Радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад «еліти», яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї - єдина можливість уціліти!" - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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