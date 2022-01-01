«Росгвардия, омоновцы… Они не хотят дальше идти», – навіть елітні підрозділи ворога втікають з війни в Україні





Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити



«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…» - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.



Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.



Відповідно до даних ЗСУ на «лічильнику» українських воїнів уже понад 24 тис. окупантів.



"Радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад «еліти», яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї - єдина можливість уціліти!" - наголошують в СБУ.



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