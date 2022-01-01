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Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій

Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

"Рішення підтримали 330 народних обранців", - йдеться у його дописі.

За закон №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій 3 травня проголосували 330 нардепів.

За словами Железняка, "за" також проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.

Нагадаємо, що народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій. Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

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Теги: Росія, Україна, війна
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