Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій





Про це Ярослав Железняк у телеграмі.



"Рішення підтримали 330 народних обранців", - йдеться у його дописі.



За закон №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій 3 травня проголосували 330 нардепів.



За словами Железняка, "за" також проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.



Нагадаємо, що народні депутати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні.Про це повідомив народний депутату телеграмі."Рішення підтримали 330 народних обранців", - йдеться у його дописі.За закон №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій 3 травня проголосували 330 нардепів.За словами Железняка, "за" також проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.Нагадаємо, що народні депутати зареєстрували законопроєкт , який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій. Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію