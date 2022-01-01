Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів з Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, — мер





Про це заявив 3 травня в ефірі національного телемарафону мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише



«Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися, губляться вони у цих фільтраційних центрах, на жаль, вони (окупанти — ред.) забирають і викрадають наших жителів», — заявив Бойченко.



Він розповів, що у Маріуполі та навколо міста росіяни створили 4 центри, де проводять «фільтрацію» українців, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію.



«Жителі чекають місяць, понад місяць чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так чи інакше пов'язаний із держслужбою, муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Ті, хто пройшов цю в'язницю, ці тортури, вони вже дають свідчення», — розповів мер Маріуполя.



Бойченко також додав, що нині очікувалася евакуація 2 тисяч жителів Маріуполя з окупованого Бердянська Запорізької області, куди вони змогли дістатися самостійно. Там вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, але окупанти заважають її проводити.



«Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація... Чекаємо, що вона все-таки відбудеться», — розповідає мер.



Бойченко наголошує, що наразі в Маріуполі залишилось понад 100 тисяч людей, зокрема щонайменше 200 безпосередньо на території заводу «Азовсталь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів з мешканцями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території. Доля людей, які перебувають у решті 11, — невідома.Про це заявив 3 травня в ефірі національного телемарафону мер Маріуполя, пише Громадське «Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися, губляться вони у цих фільтраційних центрах, на жаль, вони (окупанти — ред.) забирають і викрадають наших жителів», — заявив Бойченко.Він розповів, що у Маріуполі та навколо міста росіяни створили 4 центри, де проводять «фільтрацію» українців, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію.«Жителі чекають місяць, понад місяць чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так чи інакше пов'язаний із держслужбою, муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Ті, хто пройшов цю в'язницю, ці тортури, вони вже дають свідчення», — розповів мер Маріуполя.Бойченко також додав, що нині очікувалася евакуація 2 тисяч жителів Маріуполя з окупованого Бердянська Запорізької області, куди вони змогли дістатися самостійно. Там вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, але окупанти заважають її проводити.«Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація... Чекаємо, що вона все-таки відбудеться», — розповідає мер.Бойченко наголошує, що наразі в Маріуполі залишилось понад 100 тисяч людей, зокрема щонайменше 200 безпосередньо на території заводу «Азовсталь».

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