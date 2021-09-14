Вкусив кліщ: як його витягнути та що робити, щоб не захворіти? ВІДЕО





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Вгодовані чи голодні – із настанням тепла кліщі атакують людей у парках, скверах і навіть на власних подвір’ях. Ці комахи небезпечні тим, що можуть викликати хворобу Лайма. Зазвичай її переносниками є до 15% кліщів.



Уже цього року 12 волинян самі принесли до лабораторії кровопивць, яких витягли із тіла після укусу.



«І вже в 4-х, ви бачите, цифра дуже висока – це 33 відсотки, знайдено позитивні знахідки. Уже в поточному році було зареєстровано один випадок хвороби Лайма в мешканки Луцького району», – розповіла завідувачка відділу епіднагляду спостереження та профілактики за інфекційними хворобами Валентина Хомутінкіна.



Перші ознаки хвороби, як правило, з’являються впродовж 10 діб. Це – червона пляма на шкірі, не обов’язково у місці укусу. Люди ж у такому разі звертаються до дерматологів і починають лікувати саму пляму, але безрезультатно.



«Це реакція на інфекцію. І одночасно з еритемою в людей з’являється головна біль, може піднятися температура, може бути загальна слабкість», – повідомила директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.



Украй важливо в цей період не затягувати і звернутися до медиків – аби за кілька тижнів чи місяців не з’явилися проблеми із серцево-судинною чи нервовою системою. Бо з такими наслідками можна боротися усе життя. Ще гірше – якщо кліщ є переносником енцефаліту.



«Проявляється він після укусу кліща. Як правило, піднімається температура, з’являються катаральні зміни в дихальних шляхах, і людина може думати, що це вірусна інфекція. Якщо вчасно не лікувати – ця хвороба може бути летальною», – пояснює лікарка.



Щоб уникнути ризиків інфікування, після укусу необхідно якомога швидше витягнути кліща. Лучани розповідають, що зробити це вдавалося і самотужки: «Олією змазував, була в нас олія. І висмикнув. І ще голкою. З нами лікар був, то він голкою виколупав його».



А ті, кого кліщі ще не атакували, кажуть, що в такому разі звернуться до медиків.



Раніше в аптеках продавали спеціальні пристосування, якими можна позбутися кліщів без допомоги лікарів. Нині придбати їх важко – в кількох аптеках, які ми відвідали, їх немає. Інфекціоністи радять після укусу звертатися до лікарів і в жодному разі не витягувати кровопивцю самотужки, бо зробити це правильно можуть не всі.



«Його чи розривають чи роздавлюють – і тоді ризик збільшується, бо його вміст попадає на ранку», –зазначає Валентина Хомутінкіна.



Цілого і ще живого кліща варто помістити у баночку і принести у лабораторний центр, щоб переконатися, що кровопивця не є переносником хвороби. До слова, у кожній сотні кліщів, що виловили інфекціоністи цьогоріч, є щонайменше 7 збудників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині цьогоріч вже зафіксували один випадок хвороби Лайма, яка передається через укус кліща, – захворіла жінка з Луцького району. Травень – місяць, коли ці кровопивці особливо активні, тож їх треба остерігатися. Якщо вже сталося так, що ви у себе на тілі знайшли кліща, – як діяти, куди звертатися?Про це пише 12 канал Вгодовані чи голодні – із настанням тепла кліщі атакують людей у парках, скверах і навіть на власних подвір’ях. Ці комахи небезпечні тим, що можуть викликати хворобу Лайма. Зазвичай її переносниками є до 15% кліщів.Уже цього року 12 волинян самі принесли до лабораторії кровопивць, яких витягли із тіла після укусу.«І вже в 4-х, ви бачите, цифра дуже висока – це 33 відсотки, знайдено позитивні знахідки. Уже в поточному році було зареєстровано один випадок хвороби Лайма в мешканки Луцького району», – розповіла завідувачка відділу епіднагляду спостереження та профілактики за інфекційними хворобамиПерші ознаки хвороби, як правило, з’являються впродовж 10 діб. Це – червона пляма на шкірі, не обов’язково у місці укусу. Люди ж у такому разі звертаються до дерматологів і починають лікувати саму пляму, але безрезультатно.«Це реакція на інфекцію. І одночасно з еритемою в людей з’являється головна біль, може піднятися температура, може бути загальна слабкість», – повідомила директорка Волинської обласної інфекційної лікарніУкрай важливо в цей період не затягувати і звернутися до медиків – аби за кілька тижнів чи місяців не з’явилися проблеми із серцево-судинною чи нервовою системою. Бо з такими наслідками можна боротися усе життя. Ще гірше – якщо кліщ є переносником енцефаліту.«Проявляється він після укусу кліща. Як правило, піднімається температура, з’являються катаральні зміни в дихальних шляхах, і людина може думати, що це вірусна інфекція. Якщо вчасно не лікувати – ця хвороба може бути летальною», – пояснює лікарка.Щоб уникнути ризиків інфікування, після укусу необхідно якомога швидше витягнути кліща. Лучани розповідають, що зробити це вдавалося і самотужки: «Олією змазував, була в нас олія. І висмикнув. І ще голкою. З нами лікар був, то він голкою виколупав його».А ті, кого кліщі ще не атакували, кажуть, що в такому разі звернуться до медиків.Раніше в аптеках продавали спеціальні пристосування, якими можна позбутися кліщів без допомоги лікарів. Нині придбати їх важко – в кількох аптеках, які ми відвідали, їх немає. Інфекціоністи радять після укусу звертатися до лікарів і в жодному разі не витягувати кровопивцю самотужки, бо зробити це правильно можуть не всі.«Його чи розривають чи роздавлюють – і тоді ризик збільшується, бо його вміст попадає на ранку», –зазначає Валентина Хомутінкіна.Цілого і ще живого кліща варто помістити у баночку і принести у лабораторний центр, щоб переконатися, що кровопивця не є переносником хвороби. До слова, у кожній сотні кліщів, що виловили інфекціоністи цьогоріч, є щонайменше 7 збудників.

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