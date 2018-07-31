«21 розочка»: росіянин розповідає мамі про нелюдські катування українців

Костянтин Соловйов перебуває зараз у Харківській області, з радістю переймає такий "досвід" та мріє перенести його на власного батька.



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"Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками. Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що "українці – не люди" і що вона сама б "кайфонула" в подібній ситуації", – йдеться у повідомленні розвідки.



"Ось ще один метод тортур, забув як він називається. Начебто ствол. Трубу в ж*пу вставляють і колючий дріт туди засовують", – йдеться в одній з історій окупанта.



В розвідці зазначили, що це перехоплення розмови є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення.



Увага! Аудіозапис не призначений для людей зі слабкою психікою (18+)





ГУР Міноборони також опублікувало інформацію про російського окупанта та його матір:



Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич). Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник. 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв.01Зареєстрований в соціальних мережах: "Одноклассники" (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), "Вконтакте" (https://vk.com/batikakostia).



Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна). Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв.1Зареєстрована в соціальній мережі "Одноклассники" (ok.ru/profile/529163184549).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський окупантперебуває зараз у Харківській області, з радістю переймає такий "досвід" та мріє перенести його на власного батька.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 3 травня."Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками. Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що "українці – не люди" і що вона сама б "кайфонула" в подібній ситуації", – йдеться у повідомленні розвідки."Ось ще один метод тортур, забув як він називається. Начебто ствол. Трубу в ж*пу вставляють і колючий дріт туди засовують", – йдеться в одній з історій окупанта.В розвідці зазначили, що це перехоплення розмови є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення.Увага! Аудіозапис не призначений для людей зі слабкою психікою (18+)ГУР Міноборони також опублікувало інформацію про російського окупанта та його матір:Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич). Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник. 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв.01Зареєстрований в соціальних мережах: "Одноклассники" (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), "Вконтакте" (https://vk.com/batikakostia).Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна). Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв.1Зареєстрована в соціальній мережі "Одноклассники" (ok.ru/profile/529163184549).

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