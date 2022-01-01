Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині





Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у



"Маємо приліт ракети на території громади!" - написав він.



Звіздовський закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.



У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області.Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook "Маємо приліт ракети на території громади!" - написав він.Звіздовський закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.

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