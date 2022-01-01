 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині

Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині
Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області.

Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook.

"Маємо приліт ракети на території громади!" - написав він.

Звіздовський закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.

У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кіровоградщина, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські обстріли у Львові: є поранений
Сьогодні, 22:33
З'явилося відео штурму «Азовсталі»
Сьогодні, 22:23
Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
Сьогодні, 22:12
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині
Сьогодні, 21:36
«21 розочка»: росіянин розповідає мамі про нелюдські катування українців
Сьогодні, 21:22
Росія обстріляла Львівщину ракетами. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 21:06
Схожі новини
Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
01 травень, 14:55
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
09 квітень, 09:07
Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52 Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52
08 квітень, 23:38
Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси Росія нанесла ракетний удар неподалік Одеси
08 квітень, 20:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські обстріли у Львові: є поранений
Сьогодні, 22:33
 0
З'явилося відео штурму «Азовсталі»
Сьогодні, 22:23
 0
Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
Сьогодні, 22:12
 0
На Закарпаття прилетіла ворожа крилата ракета
Сьогодні, 21:51
 0
На Рівненщині – жахлива ДТП: загинуло 16 людей. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Медіа
відео
1/8