Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині
Сьогодні, 21:36
Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області.
Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook.
"Маємо приліт ракети на території громади!" - написав він.
Звіздовський закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.
У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.
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Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook.
"Маємо приліт ракети на території громади!" - написав він.
Звіздовський закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.
У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстріляли Львівщину ракетами. Попередньо пошкоджено 3 електропідстанції.
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