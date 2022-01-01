Про евакуацію із Маріуполя та «водні» проводи вогнеборця на пенсію: добрі новини від ВолиньPost за 3 травня

традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня. Гарні звістки з фронту і з тилу маємо щодня!Фольклорний гурт "Намисто" з Ковеля виступив на підтримку України у Польщі в рамках проєкту "Україна — красива, смачна, здорова".Ця благодійна ініціатива подорожує країною наших сусідів. Вона покликана не лише фінансово підтримати українців, але й психологічно, допомогти їм адаптуватись у новій країні, заповнити свій життєвий простір цікавими справами.У Збройних силах України презентували пісню про славнозвісний населений пункт Чорнобаївка, де полягло багато окупантів.Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня. На гостей чекає чимало цікавого. Вартість квитка для дорослого - 80 гривень. Частину виручених коштів обіцяють віддати на потреби ЗСУ.Відмінна робота! За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.Кількість орків у пеклі невпинно збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано- танків ‒ 1062 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,- артилерійських систем – 475 (+16) од,- РСЗВ - 162 (+10) од,- засоби ППО - 80 (+0) од,- літаків – 194 (+0) од,- гелікоптерів – 155 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,- кораблів/катерів - 10 (+2) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),- спеціальної техніки - 38 (+0),- крилатих ракет - 84 (+0).З евакуації до рідної Горенки 83-річнаповерталась із мрією, що на Великдень спече паски у своїй печі. Коли на своєму обійсті побачила руїни, від цієї ідеї не відмовилася. Газу в селі на той час не було, тож вона узялася латати піч самостійно.Відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт! В аптечці є усе необхідне, а найголовніше - турнікет - річ, яка щоденно рятує життя.Верховна Рада України таки проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні. Рішення підтримали 330 народних обранців.Нове відділення на вимоги воєнного часу відкрили у Волинській обласній лікарні. Це хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним.Колеги рятувальника«змили бруд» від диму і сажі сотень ліквідованих пожеж, яких йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби.Друзі-вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров’я.У Запоріжжя приїхала перша група цивільних українців, яким 1 травня гуманітарним коридором вдалося покинути заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі! Серед евакуйованих — жінки, діти та літні люди. Евакуацію провели за підтримки ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.