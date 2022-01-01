Про евакуацію із Маріуполя та «водні» проводи вогнеборця на пенсію: добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:12
Минає 69 доба запеклої боротьби! Ми стали ще на один день ближчі до перемоги, адже правда за нами.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня. Гарні звістки з фронту і з тилу маємо щодня!
Сьогодні, 3 травня, нагадаємо вам про таке:
Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
Фольклорний гурт "Намисто" з Ковеля виступив на підтримку України у Польщі в рамках проєкту "Україна — красива, смачна, здорова".
Ця благодійна ініціатива подорожує країною наших сусідів. Вона покликана не лише фінансово підтримати українців, але й психологічно, допомогти їм адаптуватись у новій країні, заповнити свій життєвий простір цікавими справами.
У Збройних силах України презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО
У Збройних силах України презентували пісню про славнозвісний населений пункт Чорнобаївка, де полягло багато окупантів.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня. На гостей чекає чимало цікавого. Вартість квитка для дорослого - 80 гривень. Частину виручених коштів обіцяють віддати на потреби ЗСУ.
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
Відмінна робота! За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.
ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта
Кількість орків у пеклі невпинно збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблів/катерів - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),
- спеціальної техніки - 38 (+0),
- крилатих ракет - 84 (+0).
Бабуся, яка напекла пасок в зруйнованій печі на Київщині, пережила вже другу війну
З евакуації до рідної Горенки 83-річна Віра Пилипівна поверталась із мрією, що на Великдень спече паски у своїй печі. Коли на своєму обійсті побачила руїни, від цієї ідеї не відмовилася. Газу в селі на той час не було, тож вона узялася латати піч самостійно.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
У Волинському медінституті збирають військові аптечки
Відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт! В аптечці є усе необхідне, а найголовніше - турнікет - річ, яка щоденно рятує життя.
Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Верховна Рада України таки проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні. Рішення підтримали 330 народних обранців.
У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення
Нове відділення на вимоги воєнного часу відкрили у Волинській обласній лікарні. Це хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним.
На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО
Колеги рятувальника Віталія Вакуленка «змили бруд» від диму і сажі сотень ліквідованих пожеж, яких йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби.
Друзі-вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров’я.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Запоріжжя прибули перші евакуйовані маріупольці з «Азовсталі»
У Запоріжжя приїхала перша група цивільних українців, яким 1 травня гуманітарним коридором вдалося покинути заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі! Серед евакуйованих — жінки, діти та літні люди. Евакуацію провели за підтримки ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня. Гарні звістки з фронту і з тилу маємо щодня!
Сьогодні, 3 травня, нагадаємо вам про таке:
Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
Фольклорний гурт "Намисто" з Ковеля виступив на підтримку України у Польщі в рамках проєкту "Україна — красива, смачна, здорова".
Ця благодійна ініціатива подорожує країною наших сусідів. Вона покликана не лише фінансово підтримати українців, але й психологічно, допомогти їм адаптуватись у новій країні, заповнити свій життєвий простір цікавими справами.
У Збройних силах України презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО
У Збройних силах України презентували пісню про славнозвісний населений пункт Чорнобаївка, де полягло багато окупантів.
Аби послухати пісню, натисніть на заголовок
«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня. На гостей чекає чимало цікавого. Вартість квитка для дорослого - 80 гривень. Частину виручених коштів обіцяють віддати на потреби ЗСУ.
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
Відмінна робота! За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.
ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта
Кількість орків у пеклі невпинно збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблів/катерів - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),
- спеціальної техніки - 38 (+0),
- крилатих ракет - 84 (+0).
Бабуся, яка напекла пасок в зруйнованій печі на Київщині, пережила вже другу війну
З евакуації до рідної Горенки 83-річна Віра Пилипівна поверталась із мрією, що на Великдень спече паски у своїй печі. Коли на своєму обійсті побачила руїни, від цієї ідеї не відмовилася. Газу в селі на той час не було, тож вона узялася латати піч самостійно.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
У Волинському медінституті збирають військові аптечки
Відтоді, як російські війська вторглися в Україну, волинські волонтери разом із небайдужими лучанами зібрали чотири тисячі аптечок для військових на фронт! В аптечці є усе необхідне, а найголовніше - турнікет - річ, яка щоденно рятує життя.
Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій
Верховна Рада України таки проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні. Рішення підтримали 330 народних обранців.
У волинській лікарні на вимоги воєнного часу відкрили нове відділення
Нове відділення на вимоги воєнного часу відкрили у Волинській обласній лікарні. Це хірургія кисті – новий спеціалізований і сертифікований напрямок лікування травматизму, бо без здорової руки воїн ніколи не почуватиметься впевнено. Адже рука – це сьогодні й зброя кожного солдата. І що важливо, розвивати хірургію кисті розпочали теж під час війни, Другої світової. Лікарі ж готові надавати допомогу всім, хто її потребує – і військовим, і цивільним.
На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО
Колеги рятувальника Віталія Вакуленка «змили бруд» від диму і сажі сотень ліквідованих пожеж, яких йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби.
Друзі-вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров’я.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Запоріжжя прибули перші евакуйовані маріупольці з «Азовсталі»
У Запоріжжя приїхала перша група цивільних українців, яким 1 травня гуманітарним коридором вдалося покинути заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі! Серед евакуйованих — жінки, діти та літні люди. Евакуацію провели за підтримки ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія обстріляла Одещину
03 травень, 23:26
Про евакуацію із Маріуполя та «водні» проводи вогнеборця на пенсію: добрі новини від ВолиньPost за 3 травня
03 травень, 23:12
Дніпропетровщина також постраждала від ворожих ракетних обстрілів
03 травень, 22:56
Російські обстріли у Львові: є поранені
03 травень, 22:33
Медіа