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«До Запоріжжя прибули 156 людей», – Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

«До Запоріжжя прибули 156 людей», – Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Україна має перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сьогодні, 3 травня.

Ці жінки та діти були понад два місяці у сховищах.

"Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу», - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що наша держава прагне евакуювати з заводу всіх.


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Теги: Зеленський, українці, Запоріжжя, евакуація, Маріуполь
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