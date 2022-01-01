«До Запоріжжя прибули 156 людей», – Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
03 травень, 23:44
Україна має перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сьогодні, 3 травня.
Ці жінки та діти були понад два місяці у сховищах.
"Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу», - сказав президент.
Глава держави підкреслив, що наша держава прагне евакуювати з заводу всіх.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сьогодні, 3 травня.
Ці жінки та діти були понад два місяці у сховищах.
"Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу», - сказав президент.
Глава держави підкреслив, що наша держава прагне евакуювати з заводу всіх.
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