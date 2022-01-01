4 травня на Волині: гортаючи календар

4 травня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, очільниця Національної соціальної сервісної служби у Волинській області Світлана Мишковець (на фото) та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наук Олег Мандзюк.

Бажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!

У світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.

У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: День народження, Луцьк
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