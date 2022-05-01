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У Запоріжжі було чутно потужний вибух

У Запоріжжі було чутно потужний вибух
Ввечері 3 травня у Запоріжжі було чутно вибух.

Про це пише "Українська правда".

3 травня, російські загарбники завдали ракетних ударів по містах у багатьох регіонах України.

Кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомив про вибух у місті, який було чутно пізно ввечері у вівторок.

Офіційних даних про те, що сталося, поки немає.

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Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття, Дніпропетровщину та Одещину.

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Теги: Запоріжжя, обстріли, Росія, війна
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