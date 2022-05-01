У Запоріжжі було чутно потужний вибух
Сьогодні, 00:10
Ввечері 3 травня у Запоріжжі було чутно вибух.
Про це пише "Українська правда".
3 травня, російські загарбники завдали ракетних ударів по містах у багатьох регіонах України.
Кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомив про вибух у місті, який було чутно пізно ввечері у вівторок.
Офіційних даних про те, що сталося, поки немає.
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Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття, Дніпропетровщину та Одещину.
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Про це пише "Українська правда".
3 травня, російські загарбники завдали ракетних ударів по містах у багатьох регіонах України.
Кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомив про вибух у місті, який було чутно пізно ввечері у вівторок.
Офіційних даних про те, що сталося, поки немає.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Запоріжжі окупанти обстріляли 12 будинків і школу, є загиблі
Нагадаємо, сьогодні Росія обстріляла Львівщину , Кіровоградщину, Закарпаття, Дніпропетровщину та Одещину.
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